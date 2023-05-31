Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек

Основная группа пострадавших детей находится в 20-й городской больнице. Фото: Tg-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Вечером 30 мая в Ростове-на-Дону произошло страшное событие. На территории Гребного канала «Дон» во время футбольного матча обрушилась трибуна. О трагедии стало известно около 16:25, когда на место вызвали спасателей, скорую и полицию.

По предварительным данным, трибуну перевернуло из-за шквалистого ветра - в городе в этот день было объявлено штормовое предупреждение. С утра светило солнце, и, видимо, поэтому матч решили не отменять.

К сожалению, в результате обрушения конструкции погибла одна женщина и пострадало несколько десятков человек. Как сообщает «КП - Ростов-на-Дону» со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева, количество пострадавших увеличилось до 36 человек. Глава региона также рассказал и о мальчике, который получил серьезные травмы.

- Состояние мальчика, который находился в тяжелом состоянии, как сообщили мне сегодня утром, стабилизировали. Понятно, что врачи продолжают заниматься лечением. Также это относится ко всем остальным пострадавшим, - отметил Василий Голубев.