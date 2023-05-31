Крымчанка пыталась продать более 250 грамм наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 21-летнюю жительницу Кировского района обвиняют в покушении на незаконный сбыт более 250 грамм синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В ноябре 2022 года девушка договорилась с неизвестным о совместном сбыте наркотиков. Уголовное дело в отношении этого человека выделили в отдельное производство. По указанию куратора крымчанка извлекла более 250 грамм наркотиков.

– В дальнейшем девушка разместила в «тайниковых» закладках 141 сверток с запрещенным веществом для дальнейшего сбыта, сфотографировав и установив их геолокационные координаты, – отметили в прокуратуре.

Девушку задержали. Уголовное дело направили в Центральный районный суд Симферополя.