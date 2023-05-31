В Севастополе легковушка столкнулась со «скорой»

Фото: УМВД России по Севастополю

Сегодня, 31 мая, в Севастополе произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

ДТП случилось в 11:20 на проспекте Октябрьской Революции, в районе дома №91а. 21-летний водитель автомобиля Ford на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не пропустил встречную карету скорой помощи, ехавшую с включенным проблесковым маячком, в результате чего произошло столкновение.

– В результате ДТП никто из водителей, а также двоих пациентов, которых перевозила скорая медицинская помощь, не пострадал. У участников дорожного происшествия признаков опьянения не установлено, – сообщили в МВД.

На водителя «Форда» составили протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

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