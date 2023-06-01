Погода на 1 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

В Ялте облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 июня на Крымском полуострове станет намного уютнее, все таки пришло лето.

- Четверг на полуострове пройдет без осадков, лишь в восточных районах возможны кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +23...+25°.

В Севастополе переменная облачность. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +23…+25°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +23…+24°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +24…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +21…+22°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +21…+23°, северо-западный 2-7 м/с. Малооблачно.

В Судаке +22…+23°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +21…+22°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Джанкое +24…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +20…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +22 …+23°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +15…+19°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50