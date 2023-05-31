В Симферополе перекроют три улицы 3 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 3 июня, в Симферополе ограничат движение транспорта по трем улицам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с шести утра до восьми вечера. Улицу Горького перекроют на участке от пересечения с Жуковского до пересечения с проспектом Кирова. Движение ограничат на улице Пушкина на участке от Гоголя до Александра Невского. Улица Серова будет перекрыта на участке от Александра Невского до улицы Екатерининской. На вышеперечисленных улицах также запретят парковку. Там будет дежурить эвакуатор.