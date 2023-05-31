В Симферополе 1 июня отключат свет на 52 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

1 июня в Симферополе частично исчезнет свет на 52 улицах, одном бульваре и нескольких переулках. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что электричества не будет с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе пропадет свет 1 июня 2023:

бульвар Ленина, 5-11 ;

улица Гагарина, 3

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

шоссе Евпаторийское, 41/5-83/1 ;

шоссе Евпаторийское/улица КИМ, 69/56, 71/89;

переулок Кимовский, 9-13 ;

переулок Персиковый, 3;

улица Ракетная, 6-8 , 1/83-11, 13;

улица Хромченко, 23/5;

улица Вишневая, 38-62 , 39-63 ;

улица Ростовская, 17;

улица Камская, 2-8 , 1-3 ;

улица Смольная, 13-21/2 ;

переулок Трамвайный, 14-38/13 , 21/2-41/6 ;

улица Киевская, 135А;

улица Л. Чайкиной, 2/21-22 ;

улица Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65 ;

улица Дружных, 2-14 , 1-13/16 ;

улица Механизаторов, 2-40 , 1-41 ;

улица Тенистая, 2-50 , 1-55 ;

тупик Тенистый, 2-8 , 1-9 ;

проспект Победы, 226- 328 ;

улица Отважных, 2-42 , 1-39 ;

улица Белая, 2-34 , 1-37 ;

улица Маршала Рыбалко, 3;

улица Гридасова, 14;

улица Дмитриева, 2/17; 5;

улица Тесленко, 14, 11/13-25 ; по ГП-6;

улица Ясная, 2, 1-37 ; по ГП-8;

улица Ясная/улица Тесленко, 23-25 ;

улица Уральская, 1, 9;

улица Генуэзская, 4-28 , 9-13 ;

улица Генуэзская/улица Механизаторов, 2/15-18 ;

улица Киммерийская, 2/27, 20, 3-21 ;

улица Механизаторов, 26-40 , 11-41 ;

улица Братьев Айвазовских, 6-48 , 17-41 ;

улица Апрельская, 4-38 , 1-41 ;

Белое-1 по ГП-54;

улица Журавлиная, 3, 25, 39;

улица Белая, 38-42 , 29-41 ;

улица Сакская, 7-27 ;

улица Степная, 2-24 , 1-23 ;

улица Тихая, 2-12 , 1-13 ;

переулок Майский, 2-6 , 1-35 ;

улица Майская, 2-42 , 1-23 ;

заезд Майский, 2-6 , 1-9 ;

улица Киммерийская/улица Механизаторов, 1А/25А;

переулок Урожайный, 2-8 , 1-7 ;

улица Фестивальная, 2-30 , 1-21 ;

переулок Апрельский, 2-12 , 3-15 ;

улица Фестивальная, 2-12 , 1-13 ;

переулок Фестивальный, 2-10 , 1-5 ;

улица Школьная, 2-40 , 1-51 ;

улица Тесленко, 13А; улица Ягодная, в р-не д. № 12;

улица Бородина, 8А-28 , 65;

улица В. Роик, 10-26 ;

улица К. Симонова, 28-50 , 27-49 ;

улица А. Домбровского, 2-6 , 1-5 ;

район улиц Тепличная, Бородина (строений еще нет).

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