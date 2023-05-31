В Симферополе расчищают русла рек и ливневую канализацию

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе коммунальные службы ликвидируют последствия дождей и сильного ветра. Аварийные бригады муниципального учреждения «Город» убирают упавшие деревья, расчищают русла рек от веток и мусора.

– В том числе, в связи с большим потоком воды отдел санитарной очистки занимается расчисткой наносов грунта и щебня. Данными работами занимаются четыре экипажа, – цитирует Крымская газета директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Фото: администрация Симферополя

Также проводится расчистка решеток дождеприемников от мусора, чтобы вода как быстро и беспрепятственно уходила в ливневую канализацию.

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