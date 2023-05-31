После падения ворот на ребенка в Севастополе проверят спортплощадки

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

После падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика в Севастополе проверят детские и спортивные площадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Горлов.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел днем 30 мая. 11-летний мальчик отправился в гости к своему другу. На спортивной площадке на улице Шевченко мальчики решили поиграть в футбол. Пятиклассник повис на верхней перекладине ворот, и после этого они перевернулись. В результате ребенок получил множественные переломы стопы. Пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку.

– Сегодня утром по моему поручению директор управляющей компании связался с мамой мальчика, вся необходимая помощь семье предложена. Вопрос на моем личном контроле, – отметил Горлов.

И.о. замгубернатора сообщил, что всем ответственным лицам даны необходимые указания. Кроме того, Горлов поручил провести внеплановую проверку детских и спортивных площадок. Он уточнил, что речь идет об объектах, стоящих на балансе управляющих компаний.