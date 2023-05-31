В Белогорске выпало три месячных нормы осадков

В результате сильных дождей река Салгир затопила пешеходные дорожки на набережной Симферополя. Фото: Черный список Симферополь/Вк

В Белогорском районе за сутки выпало три месячных нормы осадков. Об этом КП-Крым сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Только в северо-западных районах Крыма выпали осадки ниже нормы или в пределах нормы. На остальной территории - намного выше нормы. Максимальное количество осадков выпало в Белогорском районе – 3 месячных нормы, - отметила Любецкая.

На Ай-Петри и на Ангарском перевале, по словам синоптика, количество осадков превысило месячную норму в 2,5 раза. В Севастополе в два раза, в Симферополе – в полтора.

По информации гидрометцентра, в четверг 1 июня дожди на большей части территории полуострова прекратятся. Осадки ожидаются только в восточных районах Крыма, но они будут в пределах нормы.

Начиная с 1 июня и всю следующую неделю температура воздуха в Крыму составит 22-27 градусов тепла, в Симферополе 23-24 градуса.

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