С 1 июня в Ялте приостанавливаются все виды строительства

Фото: пресс-служба администрации Ялты

С четверга, 1 июня, в Ялте приостанавливаются все виды строительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– Завтра, с первым днем лета, в Большой Ялте традиционно приостанавливаются все виды строительных работ, – отметила градоначальница.

При этом Павленко уточнила, что исключением станут проекты, которые реализуются за бюджетные средства. Кроме того, запрет не распространяется на долевое строительство, возведение детских оздоровительных комплексов, прокладку коммуникаций и аварийно-восстановительные работы. Ограничения также не касаются участников Свободной экономической зоны. Павленко добавила, что по согласованию с администрацией можно будет проводить отделку помещений.

– Остальным – стоп до 30 сентября. Прошу отнестись с пониманием, – подчеркнула глава администрации.

Павленко предупредила, что сотрудники департамента муниципального контроля будут проводить рейды. Она добавила, что нарушителям грозит административная ответственность.