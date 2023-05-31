Девять человек пойдут под суд за организацию подпольных казино в Крыму

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Симферополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении девяти жителей полуострова, Чувашии и Марий Эл, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр в Симферополе и Ялте. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Установлено, что с мая 2022 года прибывший на полуостров житель Чувашии организовал на территории Симферополя и Ялты четыре подпольных клуба для извлечения дохода от незаконного проведения азартных игр. Мужчина привлекал к этой деятельности жителей полуострова и, преимущественно, жителей из Республики Марий Эл, посвящая их в преступную схему и распределяя между ними роли, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщала КП-Крым, преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю при содействии симферопольского УМВД в марте текущего года. В ходе следствия выяснилось, что подпольные казино принесли организаторам более 32 млн рублей прибыли.

Как сообщили в прокуратуре Республики Крым, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Симферополя.

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