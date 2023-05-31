Губернатор Севастополя предупредил о стрельбе во время тренировки флота

В Севастополе в среду вечером пройдут учения флота с практической стрельбой Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе в среду вечером пройдут учения флота с практической стрельбой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

– На Северном молу и на Южном с 19:00 флот будет проводить тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионной обороны) с практической стрельбой, – написал он в своем телеграм-канале.

Днем в среду жители Севастополя уже сообщали о громких звуках. Градоначальник объяснил, что это были учебные стрельбы в тире Нахимовского училища, и в очередной раз призвал горожан доверять только официальным источникам информации.

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