В Ленинском районе Крыма обезвредили целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 31 мая, в Ленинском районе пиротехники обезвредили целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники МЧС обнаружили и идентифицировали 22 артиллерийских снаряда (20 снарядов калибром 76 мм и два 37-миллиметровых), пять минометных мин (четыре мины калибром 50 мм и одну калибром 80 мм), 32 гранаты (27 ручных гранат образца 1933 года и пять ручных противотанковых гранат образца 1940 года), а также стрелковые боеприпасы.

– Пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов.<...> Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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