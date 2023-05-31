В симферопольском роддоме устроили шоу мыльных пузырей

Чтобы поддержать будущих мам эмоционально, для них устроили шоу мыльных пузырей. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Во втором роддоме Симферополя провели день открытых дверей. Будущим мамам рассказали, что брать с собой в роддом, как вести себя во время родов, что делать с ребенком после рождения и как действовать отцам. Как рассказала КП-Крым заведующая акушерским отделением второго роддома Инна Мизина, мероприятие посетили более 40 женщин.

- Больше всего беременных интересовало, когда ехать в роддом и что с собой брать. А также, что нужно мужу, чтобы попасть на партнерские роды. Мы агитируем за партнерские роды, для этого и проводим день открытых дверей. Потому что, когда женщина рожает с партнером, роды проходят комфортнее, и ребеночка встречает целая семья – и папа, и мама,- отметила Мизина.

Акушеры ответили на все интересующие женщин вопросы. Фото: Виталий ПАРУБОВ

70% родов в роддоме №2 Симферополя - партнерские. 95% мужчин, которые присутствуют при родах – мужья.

Будущим мамам вручили полезные подарки Фото: Виталий ПАРУБОВ

Подобные мероприятия в роддоме проводят еженедельно по средам. В этот раз акция была посвящена Дню защиты детей. Чтобы поддержать беременных эмоционально и зарядить позитивом, для них устроили шоу мыльных пузырей, презентовали воздушные шарики и вручили полезные подарки.

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