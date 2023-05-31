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НовостиОбщество31 мая 2023 18:35

В симферопольском роддоме устроили шоу мыльных пузырей

Будущих мам агитировали за партнерские роды
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Чтобы поддержать будущих мам эмоционально, для них устроили шоу мыльных пузырей.

Чтобы поддержать будущих мам эмоционально, для них устроили шоу мыльных пузырей.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Во втором роддоме Симферополя провели день открытых дверей. Будущим мамам рассказали, что брать с собой в роддом, как вести себя во время родов, что делать с ребенком после рождения и как действовать отцам. Как рассказала КП-Крым заведующая акушерским отделением второго роддома Инна Мизина, мероприятие посетили более 40 женщин.

- Больше всего беременных интересовало, когда ехать в роддом и что с собой брать. А также, что нужно мужу, чтобы попасть на партнерские роды. Мы агитируем за партнерские роды, для этого и проводим день открытых дверей. Потому что, когда женщина рожает с партнером, роды проходят комфортнее, и ребеночка встречает целая семья – и папа, и мама,- отметила Мизина.

Акушеры ответили на все интересующие женщин вопросы.

Акушеры ответили на все интересующие женщин вопросы.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

70% родов в роддоме №2 Симферополя - партнерские. 95% мужчин, которые присутствуют при родах – мужья.

Будущим мамам вручили полезные подарки

Будущим мамам вручили полезные подарки

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Подобные мероприятия в роддоме проводят еженедельно по средам. В этот раз акция была посвящена Дню защиты детей. Чтобы поддержать беременных эмоционально и зарядить позитивом, для них устроили шоу мыльных пузырей, презентовали воздушные шарики и вручили полезные подарки.

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