В Крыму исчез 47-летний житель Евпатории

Борис Матвеев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
На Крымском полуострове ведутся поиски жителя Евпатории.
- Пропал Матвеев Борис Иванович, 47 лет (1976 года рождения), город Евпатория, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Крым.
Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Мужчина пропал из вида несколько дней тому назад – с 26 мая 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы крымчанина: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
Борис Матвеев был одет в светло-бежевую куртку, серо-голубые джинсы и серые кроссовки.
Если вы видели пропавшего, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.
Напоминаем, что на крымском полуострове также ищут 40-летнюю Аллу Топорину, 74-летнюю Марию Лебедеву (Мурычеву), 47-летнего Аймета Засеева и 33-летнего Николая Чиркова.
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