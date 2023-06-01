В Крыму исчез 47-летний житель Евпатории

Борис Матвеев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове ведутся поиски жителя Евпатории.

- Пропал Матвеев Борис Иванович, 47 лет (1976 года рождения), город Евпатория, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Мужчина пропал из вида несколько дней тому назад – с 26 мая 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы крымчанина: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

Борис Матвеев был одет в светло-бежевую куртку, серо-голубые джинсы и серые кроссовки.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что на крымском полуострове также ищут 40-летнюю Аллу Топорину, 74-летнюю Марию Лебедеву (Мурычеву), 47-летнего Аймета Засеева и 33-летнего Николая Чиркова.

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