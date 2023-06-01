Крым вошел в топ-10 желанных направлений для отдыха летом 2023

В Крыму хорошо отдыхать летом.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские курорты еще раз подтвердили свою популярность у тех, кто хочет взять отпуск летом.
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ подвели итоги опроса в соцсетях и выяснили, где россияне мечтают отдохнуть этим летом.
- На первое место вышли курорты Краснодарского края, что неудивительно - Сочи, Анапа и другие города Черноморского побережья всегда во главе туристических рейтингов, - сообщили специалисты.
Почетное второе место у Крымского полуострова.
- До Крыма добираться стало сложнее, но удивительный полуостров никогда не останется без внимания путешественников, - отметили эксперты.
Далее места распределились следующим образом: часть россиян решила провести отпуск дома; любители пляжного отдыха «проголосовали» за Абхазию; пользователи соцсети отдали предпочтение собственной даче; кто-то решил ехать на Байкал; другим по душе Дагестан, куда манит великолепие гор и прекрасная кухня; завершают рейтинг Карелия, Поволжье и Приморье.
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