Корзинку Добра наполнили бесплатными сладостями в Саках ко Дню защиты детей

Корзинка со сладостями в Детском сквере в Саках. Фото: Александр Овдиенко/Вконтакте

День защиты детей в Саках начался со сладкого сюрприза для детворы. В Детском сквере традиционно наполнили сладостями корзинку Добра. Рядом с ней оставили и коробку с мелками для юных художников. Фотоотчет о начале дня выставил у себя в соцсети глава администрации города Александр Овдиенко.

- День защиты, детей - помним, радуем, помогаем. В Детском сквере, как всегда - можно угоститься и порисовать мелками, любому, кто родом из детства, - отметил Овдиенко.

Угоститься может любой ребенок. Фото: Александр Овдиенко/Вконтакте

Отметим, корзинку Добра в Детском сквере в Сахах местные власти установили специально для подарков к различным праздникам. К Новому году ее наполняют бесплатными сладкими наборами или мандаринами, к Пасхе – пасхальными куличами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50