В Крыму включили в реестр 72 инвестплощадки стоимостью 1,6 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба Корпорации развития Крыма

С начала 2023 года в Реестр инвестиционных площадок Крыма включили 72 площадки стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития республики.

– Специалистами республиканской Корпорации развития с начала нынешнего года в Реестр инвестиционных площадок включено 72 площадки, – рассказал гендиректор организации Даниил Пидаев.

По словам руководителя корпорации, совокупная площадь этих объектов превышает 1,7 тысячи гектар, а кадастровая стоимость – более 1,65 миллиарда рублей. 31,94% земель предназначены для сельскохозяйственного использования, 6,94% – для туристического, 5,56% – для легкой и пищевой промышленности, 4,17% – для спорта, образования и просвещения.

В 2022 году в Реестр инвестплощадок Крыма включили 157 инвестиционных площадок. Их общая кадастровая стоимость превысила 5,02 миллиарда рублей.