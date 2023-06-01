Комитет Госдумы одобрил законопроект о преференциях для застройщиков жилья в Крыму

Документ был внесен правительством РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о преференциях для застройщиков жилья в Республике Крым и Севастополе, передает РИА Новости.

– Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего застройщикам в Крыму воспользоваться рядом преференций для участников крымской свободной экономической зоны (СЭЗ), – пишет агентство.

Документ был внесен правительством РФ. Он направлен на поддержку инвестиционных проектов по строительству жилья в Республике Крым и Севастополе. Законопроект распространяет некоторые преференции Крымской СЭЗ на инвестпроекты жилищного строительства. Застройщикам будет проще выбрать и получить участки под строительство домов.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 13 июня.

В середине мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике меняются условия для застройщиков из-за экономии бюджетных средств. Инвесторы в крупные строительные проекты на территории Крыма будут сами обеспечивать прокладку инфраструктуры к своим объектам, но не будут передавать муниципалитетам 10% построенных «площадей».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50