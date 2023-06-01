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НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:02

В Крыму водитель «Лады» врезался в иномарку и погиб

Трагедия произошла в Джанкойском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 1 июня, в Джанкойском районе ВА3-21099 и SsangYong, в результате чего погиб один из водителей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

По предварительным данным, трагедия произошла в девять утра. Молодой человек 1998 года рождения на большой скорости ехал за рулем «Лады» по автодороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск. Легковушку занесло, и она выехала на встречную полосу. Там ВАЗ врезался в SsangYong. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в полиции.