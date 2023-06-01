План по ремонту подъездов в Крыму подготовят к 1 июля

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План по ремонту подъездов многоквартирных домов в Крыму подготовят к 1 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона провел совещание о проблемных вопросах муниципалитетов. В течение недели вице-премьеры объедут подшефные города и районы. Заместители председателя Совета министров проконтролируют выполнение поручений.

Глава Крыма отметил, что нужно доработать механизм контроля вывоза жидких коммунальных отходов и противодействия их несанкционированному сбросу.

– Наказание должно быть сопоставимо нанесенному ущербу, – заявил Аксенов.

Глава Крыма также добавил, что до 1 июля должен быть составлен полный план ремонта подъездов в многоэтажках.

– Главы администраций проведут разъяснительную работу с управляющими организациями и жителями, – отметил Аксенов.