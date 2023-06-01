За год в Крыму расследовали более 600 преступлений против детей

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В 2022 году в Крыму расследовали более 600 преступлений в отношении детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В результате этих преступлений погибли 23 ребенка. Речь идет о нарушения закона, совершенных либо умышленно, либо по халатности родителей. Почти 300 уголовных дел направили в суд. В 2022 году расследовались дела по 16 серийным половым преступлениям.

– По всем лица, их совершившие, установлены и привлечены к уголовной ответственности, – отметили в СК.

Значительная часть преступлений в отношении детей совершается дистанционно. В СК добавили, что благодаря мерам профилактического характера количество фактов безвестного исчезновения детей снизилось на 19%. В 2022 году зарегистрировали 230 таких сообщений. По семи случаям завели уголовные дела. К счастью, всех детей удалось найти.