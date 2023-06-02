Погода на 2 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 25 градусов

В Ялте облачно с прояснениями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 июня на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., температура воздуха 23...25°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 5-10 м/с. , тепло 23…25°.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +23...+25°.
В Севастополе переменная облачность. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +23…+25°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +20…+21°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +22…+23°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +23…+24°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Саках +22…+23°, юго-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Керчи +22…+23°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +21…+22°, юго-западный 1-4 м/с. Малооблачно.
В Судаке +21…+22°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +22…+23°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Джанкое +24…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Армянске +24…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +22 …+23°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +17…+20°.
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