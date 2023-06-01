Крым может принять на отдых тысячу детей из Белгородской области

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Крым может принять на отдых до тысячи детей из Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона разговаривал с губернатором Белгородский области Вячеславом Гладковым на следующий день после того, как там побывала диверсионная группа. Аксенов предложил помощь своему коллеге.

– Республика Крым готова оказать помощь Белгородской области, нашему братскому региону, и принять на отдых до 1 тысячи детей из Шебекинского и Грайворонского округов, – отметил Аксенов.

Он добавил, что если на полуострове будут появляться свободные места, республиканские власти предложат белгородцам направить в Крым дополнительное количество детей.

– Сделаем все, что сможем, для помощи субъектам Российской Федерации, – заверил Аксенов.