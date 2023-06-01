Где в Симферополе 2 июня отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП
2 июня в Симферополе частично исчезнет свет на нескольких десятках улицах. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат из-за ремонтных работ.
Где в Симферополе пропадет свет 2 июня мая 2023:
с 8.00 до 17.00
улица Алмазарская, 2-24 , 1-33 ;
улица Эдебият, 32-48 , 19;
улица Къуруджы, 42-46 , 37-41 ;
улица Решидова, 22-68 , 43-85 ;
улица Заповедная, 2-20 , 1-15 ;
улица Карадагская, 39-53 ;
улица Безымянная, 2-18 , 1-25 ;
улица Бархатная, 1-26;
улица Сакинлер, 40-64 , 35-59 ;
улица Внешняя, 1-26;
улица Кузнечная, 1-26;
улица Яшлар, 42-64
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
шоссе Евпаторийское, 41/5-83/1 ;
шоссе Евпаторийское/улица КИМ, 69/56, 71/89;
переулок Кимовский, 9-13 ;
переулок Персиковый, 3;
улица Ракетная, 6-8 , 1/83-11, 13;
улица Хромченко, 23/5;
улица Вишневая, 38-62 , 39-63 ;
улица Ростовская, 17;
улица Камская, 2-8 , 1-3 ;
улица Смольная, 13-21/2 ;
переулок Трамвайный, 14-38/13 , 21/2-41/6 ;
улица Киевская, 135 А;
улица Л. Чайкиной, 2/21-22 ;
улица Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65 ;
улица Акъ-Кая, 2, 1-5 ;
улица Заводская, 31;
улица Залесская, 2-16 , 1-17 , 105;
улица Дружных, 2-14 , 1-13/16 ;
улица Механизаторов, 2-40 , 1-41 ;
улица Тенистая, 2-50 , 1-55 ;
тупик Тенистый, 2-8 , 1-9 ;
проезд Победы, 226- 328 ;
улица Отважных, 2-42 , 1-39 ;
улица Белая, 2-34 , 1-37 ;
улица Маршала Рыбалко, 3;
улица Гридасова, 14;
улица Дмитриева, 2/17, 5;
улица Тесленко, 14, 11/13-25 ; по ГП-6;
улица Ясная, 2, 1-37 ; по ГП-8; улица Ясная/улица Тесленко, 23-25 ;
улица Уральская, 1, 9;
улица Генуэзская, 4-28 , 9-13 ;
улица Генуэзская/улица Механизаторов, 2/15-18 ;
улица Киммерийская, 2/27, 20, 3-21 ;
улица Братьев Айвазовских, 6-48 , 17-41 ;
улица Апрельская, 4-38 , 1-41 ;
Белое-1 по ГП-54; улица Журавлиная, 3, 25, 39;
улица Белая, 38-42 , 29-41 ;
улица Сакская, 7-27 ;
улица Степная, 2-24 , 1-23 ;
улица Тихая, 2-12 , 1-13 ;
переулок Майский, 2-6 , 1-35 ;
улица Майская, 2-42 , 1-23 ;
заезд Майский, 2-6 , 1-9 ;
улица Киммерийская/улица Механизаторов, 1А/25А;
переулок Урожайный, 2-8 , 1-7 ;
улица Фестивальная, 2-30 , 1-21 ;
переулок Апрельский, 2-12 , 3-15 ;
переулок Фестивальный, 2-10 , 1-5 ;
улица Школьная, 2-40 , 1-51 ;
улица Ягодная, в р-не д. № 12;
с 10.00 до 15.00
улица Генерала Попова, 2/70- 6/11 , 3-13/3 ;
улица Б. Хмельницкого, 2-62/2 , 11/6;
проспект Кирова, 60/1-76 , 47/2-51 ;
улица Декабристов, 1;
улица Зои Жильцовой, 4-30 , 3-15 .
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