Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию автобусных маршрутов в Черноморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

– С сегодняшнего дня на четырех маршрутах в самом пгт Черноморское, а также на четырех маршрутах Черноморского района работают абсолютно новые, безопасные и комфортабельные автобусы нашего предприятия, которые соответствуют всем современным требованиями в пассажирских перевозках. Это уже 16 участок автоколонны нашего предприятия который открыт на территории Республики Крым», – приводит пресс-служба слова гендиректора предприятия Олега Билычука.

С расписанием движения можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что с июня по сентябрь в Крыму и Севастополе проезд в общественном транспорте станет на 8 рублей дешевле при оплате по карте «Мир», загруженной в смартфон. Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда и участвующих в акции.

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