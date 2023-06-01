В Раздольненском районе нашли тело парня, утонувшего на Бакальской косе

Трагедия произошла 28 мая. Вместе с парнем утонула 19-летняя студентка из Симферополя Фото: Иван МАКЕЕВ

В Раздольненском районе нашли тело 19-летнего юноши, который утонул в море в районе Бакальской косы. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник, передает «Крым 24».

– Сегодня, после трехдневных поисков, было найдено тело парня, утонувшего 28 мая на Бакальской косе во время купания в запрещенном месте, – сообщил Олейник.

Напомним, трагедия произошла 28 мая. Вместе с парнем утонула 19-летняя студентка из Симферополя, ее тело нашли в тот же день на берегу моря в районе Славновского сельского поселения. Как выяснилось, девушка приехала в гости к своему другу, они пошли купаться на Бакальскую косу. Это место запрещено для купания, поскольку здесь проходят опасные встречные течения. В обстоятельствах случившегося разбирается региональный Следком.

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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, на месте, где нашли тело парня, работают следователи.

Фото: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

– По данному факту продолжается процессуальная проверка, – добавили в Следкоме.

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