Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В четверг, 1 июня, в Крыму уничтожили 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в Керчи обнаружили 2 артиллерийских снаряда. В Ленинском районе нашли четыре минометные мины и один гранатометный осколочный выстрел. Опасные предметы были обнаружены между селами Войково и Курортное. В селе Доходное Красногвардейского района нашли минометную мину. В селе Широкое Симферопольского района обнаружили два артиллерийских снаряда и минометную мину.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли 12 человек и четыре единицы техники.