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НовостиОбщество1 июня 2023 15:43

В Симферополе выписали штрафов на 400 тысяч рублей

Административная комиссия рассмотрела 112 материалов
Дмитрий Коренев
Значительная часть рассмотренных административных материалов касалась выявленных фактов стихийной торговли

Значительная часть рассмотренных административных материалов касалась выявленных фактов стихийной торговли

Фото: Даниил ОПАРИН

Административная комиссия Симферополя вынесла штрафов на сумму 418 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Комиссия рассмотрела 122 административных материала о нарушениях правил благоустройства, парковки на газонах, несоблюдения режима тишины, продажи товаров и услуг в ненадлежащих местах.

– Значительная часть рассмотренных административных материалов касалась выявленных фактов стихийной торговли – 66 протоколов, – сообщили в администрации.

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