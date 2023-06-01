В Симферополе выписали штрафов на 400 тысяч рублей

Значительная часть рассмотренных административных материалов касалась выявленных фактов стихийной торговли Фото: Даниил ОПАРИН

Административная комиссия Симферополя вынесла штрафов на сумму 418 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Комиссия рассмотрела 122 административных материала о нарушениях правил благоустройства, парковки на газонах, несоблюдения режима тишины, продажи товаров и услуг в ненадлежащих местах.

– Значительная часть рассмотренных административных материалов касалась выявленных фактов стихийной торговли – 66 протоколов, – сообщили в администрации.

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