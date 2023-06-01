Часть Симферополя останется без воды из-за аварийно-восстановительных работ

Часть Симферополя останется без воды в связи с аварийно-восстановительными работами на резервуаре чистой воды «Нижний» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя останется без воды в связи с аварийно-восстановительными работами на резервуаре чистой воды «Нижний», сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Вода Крыма».

– С 22:00 1 июня до 18:00 2 июня (ориентировочно) возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения в микрорайоне М. Залки, улицах Битакской, Бетховена, Суходольной, Щорса, Ладыгина, Чапаева, а также на прилегающих улицах и переулках, – говорится в сообщении.

Предприятие организует подвоз питьевой воды автоцистернами, график будет размещен дополнительно.

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