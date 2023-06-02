В Керчи за 83 миллиона рублей открыли модульный детский сад

Фото: кадр видео «Крым 24»

В Керчи открыли модульный детский сад на базе школы-гимназии №1, на эти цели потратили около 83 миллионов рублей. Об этом сообщает «Крым 24».

Учебный процесс в детском саду начался в пятницу, 2 июня. Дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. На сегодняшний день сформированы две из четырех групп, а остальные планируют набирать постепенно. Ожидается, что количество воспитанников к сентябрю достигнет 100.

Детский сад построили по государственной программе. На выполнение всех необходимых работ потребовалось девять месяцев. На строительство из федерального бюджета выделили около 83 миллионов рублей.