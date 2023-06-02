В Крыму водитель Nissan опрокинулся в реку Альма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В четверг, 1 июня, в Симферопольском районе Nissan Patrol опрокинулся в реку Альма. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел в 23:10 в селе Малиновка. Водитель Nissan решил пересечь брод через реку Альма. Однако он не справился с управлением. Из-за этого машина съехала в обводненную промоину, образовавшуюся из-за подтопления. Водитель залез на крышу иномарки, но выбраться на берег не смог. На место прибыли трое спасателей.

– Сотрудники МЧС в гидрокостюмах, используя альпинистское снаряжение, оперативно эвакуировали пострадавшего с крыши транспортного средства, погруженного наполовину в воду, в безопасную зону, – отметили в МЧС.

В медицинской помощи водитель не нуждался. Спасательная операция длилась более четырех часов. Работы осложнялись темнотой, сильным течением и глубиной 1,2-1,5 метра.