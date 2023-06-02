В Симферополе почти завершился капремонт автостанции «Западная»

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

В Симферополе практически завершился капитальный ремонт автостанции «Западная». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По словам руководителя республиканского правительства, здание благоустроили внутри и снаружи. Кроме того, рабочие сделали новые дороги к автостанции.

– Внутри здания имеются четыре кассы, одна из них для инвалидов, – рассказал Гоцанюк.

Председатель Совмина добавил, что пассажиры также могут купить билет в банковском терминале. Автостанция отправляет 140 рейсов и более 2500 пассажиров в сутки.