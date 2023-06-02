В Симферополе открылись 12 лагерей дневного пребывания

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе открылись и работают 12 лагерей дневного пребывания, а также 34 летние тематические площадки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для юных жителей крымской столицы проходит масштабная оздоровительная кампания.

– Лагеря дневного пребывания и летние тематические площадки организованы на базе школ с охватом около 7 тысяч детей, – отметила заместитель главы администрации – начальник управления образования Татьяна Сухина.

Руководитель ведомства добавила, что по муниципальному контракту дети смогут отдохнуть в оздоровительном лагере, расположенном в евпаторийском пгт Заозерное. Оздоровительную программу также можно будет пройти и на базе школ. Впервые в Симферополе будут функционировать трудовые отряды для подростков.