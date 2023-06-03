Погода на 3 июня 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

В Крыму погожий выходной. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 июня на Крымском полуострове тепло и сухо.

- Выходные на полуострове пройдут без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура днем 24...26°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 6-11 м/с. , тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +21…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +22…+23°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+24°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +24…+26°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +22…+23°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +22…+24°, северный ветер 2-6 м/с. Малооблачно.

В Судаке +22…+23°, северный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +25…+26°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +25…+26°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +25…+26°, северо-восточный ветер 2-8 м/с. Ясно.

В Белогорске +23 …+24°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +17…+20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50