В крымской Тургеневке начался сбор эфиромасличной розы

В окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма начался сбор эфиромасличной розы Фото: Михаил ПАТЛИС

В окрестностях села Тургеневка Бахчисарайского района Крыма начался сбор эфиромасличной розы, передает Крымская газета.

– Май в Крыму выдался дождливым, а осадки благоприятно повлияли на пышное цветение розового поля. На сотни метров разносится аромат цветов с маслянистыми нотками, – пишет издание.

Эфироносную розу лучше собирать рано утром, на рассвете, когда содержание эфирного масла в лепестках наиболее высокое.

Эфиромасличная роза - одно из достояний Крыма. В советское время Крым экспортировал розовое, а также другие эфирные масла за границу. Производство было развито настолько, что давало, по разным оценкам, до 10% доходов в бюджет Крыма. После распада СССР все хозяйства пришли в упадок, однако сейчас эфиромасличная отрасль активно возрождается.

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