На трассе в Крыму столкнулись два мотоцикла, один человек пострадал

Фото: МВД по Республике Крым

В Крыму на трассе Алушта – Судак – Феодосия столкнулись два мотоцикла, пострадал один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Как рассказали в ведомстве, проезжавшие мимо сотрудники уголовного розыска Алуштинского ОМВД России увидели на трассе два мотоцикла, которые, по всей видимости, попали в ДТП. Служители закона остановились. Как оказалось, один из мотоциклистов серьезно повредил ногу. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства аварии. Как выяснилось, компания каталась на мотоциклах вдоль крымского побережья. Двигаясь в сторону Судака, один из водителей – 51-летний житель Москвы – не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутно идущим мотоциклом под управлением 34-летнего уроженца Ставропольского края.

Правоохранители дождались прибытия кареты скорой и помогли погрузить пострадавшего в спецавтомобиль.

– Друзья пострадавшего искренне поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь, – добавили в МВД.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе иномарка сбила 25-летнего мотоциклиста. Пострадавшего увезли в больницу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50