Суд заставил «Воду Крыма» отремонтировать трубопровод в Евпатории

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Суд обязал ГУП РК «Вода Крыма» отремонтировать трубопровод в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

– Износ труб водовода составляет более 90%, вследствие чего участились случаи аварий, повлекшие отключение населения города от водоснабжения, – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что «Вода Крыма» не ремонтировала трубопровод. Ведомство обратилось в суд. Прокуратура потребовала от «Воды Крыма» выполнить капремонт водовода, а от крымского Минстроя – выделить на это деньги. Суд первой инстанции отказал, и прокурор обжаловал это решение.

– По апелляционному представлению решение суда первой инстанции отменено, исковое заявление прокуратуры города удовлетворено, – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Евпатории из-за аварии на магистральном водоводе было снижено давление в городской системе водоснабжения. Инцидент произошел в районе села Прибрежное.