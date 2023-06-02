В Крыму стартовал первый конкурс дизайна интерьера

Фото: design.spetz-market.ru

Такого в Крыму еще не было! В честь Всемирного дня дизайна интерьера сеть строительных супермаркетов Spetz и «Новая площадь» запустила первый крымский конкурс дизайна интерьера.

Призовой фонд - 300 тысяч рублей. Гран при - 100 тысяч рублей, а победитель номинации получит 50 тысяч рублей.

С 30 мая по 15 августа лучшие дизайнеры Крыма и России смогут прислать свои работы в четырех конкурсных номинациях: проект гостиной, спальной комнаты, кухни и ванной. Уже в конце августа экспертное жюри определит, чей дизайн станет лучшим. Награждение победителей пройдет в отеле Ribera в Евпатории, где состоится большое профессиональное событие.

Фото: design.spetz-market.ru

Важно, что принять участие в конкурсе могут не только именитые дизайнеры, но и студенты профильных направлений ВУЗов. Ведущие университеты полуострова и России уже проявили свой интерес. Кроме того, планируются офлайн встречи со студентами в учебных заведениях.

Уточнить подробности конкурса и заполнить заявку участника можно по ссылке: https://design.spetz-market.ru/. Все новости о конкурсе можно узнать в Tg-канале: https://t.me/spetz_market.

Реклама https://design.spetz-market.ru/ LjN8K4imU