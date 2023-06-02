Набережную Терешковой в Евпатории отремонтируют к 15 декабря

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Реконструкцию набережной имени Терешковой в Евпатории планируют отремонтировать к 15 декабря 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Руководитель республиканского правительства отметил, что работы на объекте в настоящее время продолжаются.

– На набережной будет новая променадная зона, сухой фонтан, более 80 скамеек и урн, более 140 фонарей, детская игровая площадка, а также красивые ротонды, – отметил Гоцанюк.

Сейчас на объекте строят инженерные сети, а также устанавливают системы автополива и видеонаблюдения. Председатель Совмина отметил, что уже готовы гидротехнические сооружения.

– Рабочих, техники и строительных материалов на сегодня в полном объеме. По графику реконструкцию набережной необходимо завершить до 15 декабря этого года, – заключил Гоцанюк.