В Крыму начали ремонтировать трассу Белогорск-Феодосия

Фото: пресс-служба Минтранса Коми

В Крыму начали ремонтировать участок трассы Белогорск – Феодосия протяженностью около 30 километров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

– Филиал ГУП РК «Крымавтодор» «Ремонтно-строительное управление» приступил к ремонту участка автодороги Белогорск-Феодосия с км 23+500 по км 54+00, – отметили в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что на этом участке собираются заменить дефектные участки асфальтобетона. При этом будет применяться фреза.