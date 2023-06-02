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НовостиОбщество2 июня 2023 13:38

В Крыму начали ремонтировать трассу Белогорск-Феодосия

Протяженность участка составляет около 30 километров
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минтранса Коми

Фото: пресс-служба Минтранса Коми

В Крыму начали ремонтировать участок трассы Белогорск – Феодосия протяженностью около 30 километров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.

– Филиал ГУП РК «Крымавтодор» «Ремонтно-строительное управление» приступил к ремонту участка автодороги Белогорск-Феодосия с км 23+500 по км 54+00, – отметили в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что на этом участке собираются заменить дефектные участки асфальтобетона. При этом будет применяться фреза.