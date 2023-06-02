Директор Медакадемии КФУ рассказал, почему медучреждения Крыма испытывают дефицит кадров

Многие крымские медучреждения испытывают дефицит кадров Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие крымские медучреждения испытывают дефицит кадров. Почему выпускники медицинских вузов далеко не всегда остаются в профессии, рассказал директор Медицинской академии имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Евгений Крутиков в интервью Крымской газете.

По его словам, сама по себе работа врача достаточно тяжелая и часто сопровождается стрессом и эмоциональным перенапряжением, а нынешняя молодежь к этому не привыкла.

– К сожалению, большинство из них росло и воспитывалось в тепличных условиях, когда все доступно, родители всё покупают и помогают, даже когда детям уже, как говорится, далеко за… Поэтому работать, что называется, в полевых условиях, адаптироваться к реальным, тяжелым трудовым будням лечебного учреждения – это что-то запредельное для наших юношей и девушек, – сказал Крутиков.

Он добавил, что часто в числе причин называют низкий уровень зарплат и недооснащение медучреждений, в первую очередь государственных. – Я бы не ставил эти причины в число значимых, поскольку сегодня финансирование и оснащение первичного звена здравоохранения и системы в целом осуществляется на должном уровне. В Крыму, как и в других регионах страны, ремонтируются больницы, амбулатории, ФАПы, строятся новые, они оснащаются оборудованием, не уступающим тому, что есть в лучших, в том числе зарубежных, клиниках, – отметил Крутиков.

Он напомнил, что крымский медработник имеет возможность постоянно повышать квалификацию, стажироваться в ведущих клиниках Крыма и других регионов России.

– И поддержка медицинских кадров со стороны государства идет постоянно. Взять, к примеру, те же программы «Земский доктор» или «Земский фельдшер», которые дают возможность создать комфортные условия жизни и труда в регионах для всех категорий медработников. Увы, несмотря на это, нынешние выпускники медицинских вузов, молодые специалисты не готовы к реальным (подчеркиваю, действительно нелегким) медицинским будням на селе, в первичном звене здравоохранения, – заключил Крутиков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50