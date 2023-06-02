В Севастополе водитель ВАЗа сбил пожилую женщину

Фото: УМВД России по Севастополю

Пожилая женщина попала под колеса легковушки в Севастополе 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Авария произошла около 12:40 на улице Горпищенко, в районе дома №55. 67-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил 57-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

– В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Признаков опьянения у водителя не установлено, – сообщили в МВД.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе иномарка сбила 25-летнего мотоциклиста. Пострадавшего увезли в больницу.

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