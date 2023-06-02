«Гранд Сервис Экспресс» в июле продлит поезд Москва – Керчь до Симферополя

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд №159/160 сообщением Москва – Керчь с 15 июля будет ходить до Симферополя. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

– Возможность удлинить маршрут появилась в связи с новой поставкой вагонов. Поезд будет курсировать ежедневно. Он будет обслуживаться четырьмя составами, в каждом – только новые купейные вагоны с душем, – говорится в сообщении.

Поезд продолжит отправляться с Казанского вокзала Москвы в 9:42, прибытие в Симферополь на следующий день в 20:40, первый рейс - 15 июля. Из крымской столицы он будет отправляться в 10:40 и прибывать в Москву на следующий день в 23:40, первый рейс - 17 июля.

Продажа билетов откроется 3 июня в течение дня. Глубина продажи – 45 суток.

– В связи с поэтапным получением новых вагонов с завода, пока продажи открыты не во все вагоны. Однако, по мере получения вагонов, число предложенных мест будет увеличено, – отметили в ГСЭ.

Напомним, поезд «Таврия» №159/160» сообщением Москва – Керчь начал курсировать 26 мая.

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