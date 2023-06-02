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НовостиПроисшествия2 июня 2023 17:54

Авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена

Как сообщила градоначальница Елена Демидова, постепенно водоснабжение будет восстановлено
Дмитрий Коренев
Постепенно вода вернется в дома

Постепенно вода вернется в дома

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена, постепенно вода вернется в дома, сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Елена Демидова.

– Авария на магистральном водоводе устранена, водоснабжение постепенно будет восстановлено, – написала градоначальница.

В пятницу вечером ресурсоснабжающая организация «Вода Крыма» сообщила, что в Евпатории произошла авария на магистральном водоводе большого диаметра.

Ранее стало известно, суд обязал ГУП РК «Вода Крыма» отремонтировать трубопровод в Евпатории. Износ объекта превышает 90%.

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