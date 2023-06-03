Аксенов поздравил гостей и жителей Симферополя с Днем города

В центре Симферополя установили праздничную фотозону. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил жителей и гостей Симферополя с Днем города, который отмечается 3 июня.

- Императрица Екатерина Великая в одном из своих писем Вольтеру писала, что ее девиз – пчела, собирающая мед в улей с надписью «Полезное». Спустя столетия именно пчела стала символом Симферополя – города-собирателя, города пользы, - напомнил исторический факт руководитель региона.

Политик отметил, что Симферополь, после воссоединения региона с Российской Федерацией, обрел второе дыхание:

- Обновляется инфраструктура, строятся дороги, продолжается работа по благоустройству общественных территорий.

Но в тоже время почивать на лаврах нельзя, ведь предстоит решить множество задач и проблем.

В заключении Сергей Аксенов высказал слова благодарности всем, кто добросовестно трудится и вносит свой личный вклад в развитие города пользы Симферополя.