Житель Севастополя сбил квадрокоптер голыми руками

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Житель Севастополя подручными средствами сам сбил квадрокоптер, который летал в районе улицы Шевкопляса в Инкермане. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объяснил:

- Это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Полеты коптеров, как вы знаете в городе запрещены. Кто и зачем его запустил - выясняют оперативные службы.

Руководитель города-героя поблагодарил всех жителей и гостей Севастополя, которые проявляют бдительность и внимательность в нынешнее непростое время.

Кстати, в городе федерального значения создан специальный чат-бот в телеграм, куда очевидцы могут сообщить о всем подозрительном, что заметили или услышали. Информация в этом приложении оперативно доступна всем силовым ведомствам, отвечающим за жизнь в приморском городе.

Напоминаем, что подразделения противовоздушной обороны в Севастополе неоднократно успешно отражали атаки БПЛА - беспилотных летальных аппаратов.

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