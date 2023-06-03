Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 3 июня 2023

Керченская паромная переправа. Фото: СТЕШИН Дмитрий/архив КП

Паромная переправа через Керченский пролив работает по обычному графику. В пресс-службе Минтранспорта России сообщили, что 3 июня нет действующих штормовых предупреждений, что очень даже радует, ведь паромы – это метеозависимый вид транспорта.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 3 июня через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 163 220 пассажиров, - отметили в ведомстве.

Также морские суда переправили 131 350 единиц разнообразного автотранспорта и 16 663 железнодорожных вагона.

В общей сложности за несколько месяцев работы паромы, соединяющие берега Керченского и Таманского полуостровов выполнили 4 026 рейсов.

Сегодня, то бишь 3 июня 2023 года, в Керченском проливе северо-восточный ветер до 11 м/сек, дождя не предвидится, хорошая видимость, высота волн не выше 80 сантиметров, воздух прогреется до плюс 24° градусов, температура воды в море плюс 19…20° градусов.

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