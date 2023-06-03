В Евпатории на улице Некрасова отключили воду

В Евпатории есть памятник работникам ГУП РК «Вода Крыма». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В город-курорте Евпатории произошло внеплановое отключение водопровода, которое затронуло отдельный район курорта. Глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила:

- Временно отключено холодное водоснабжение по ул. Некрасова,53, 55,57,59,61,63 ищут утечку в районе ПНС на ул. Некрасова,59.

Сколько часов уйдет на эти аварийно-ремонтные работы неизвестно. Но как правило, сотрудники ресурсоснабжающей компании «Вода Крыма» стараются сделать все, чтобы из пересохших кранах снова полилась живительная влага, ведь недаром на памятнике, установленном возле офиса предприятия начертано «Дающему жизнь». К тому же выходной день и начался курортный сезон, а Евпатория – признанная детская здравница.

Напоминаем, что накануне в Евпатории устранили аварию на магистральном водоводе.

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