Великан ростом с 6-ти этажный дом: в Крыму просят проголосовать за Суворовский дуб

Суворовский дуб. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК/VK

Достопримечательность Крыма огромный дуб, который растет в Белогорском районе, стал конкурсантом. В Минэкологии Крыма сообщили:

- Суворовский дуб участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года 2023».

Поддержать крымского исполина можно, приняв участие в онлайн-голосовании, которое открыто до1 августа 2023 года. Дерево в списке для голосования находится под номером 34.

Суворовский дуб ростом с шестиэтажный дом, высота растения - 18 метров! Окружность ствола – свыше 10 метров, а кроны и вовсе 40 метров.

За исполином присматривают специалисты, которые проводят профилактические и лечебные работы для поддержания здоровья красавца.

В Крыму уделяют внимание и ореху Никулина, который растет в Долине Приведений, у подножия Демерджи.

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